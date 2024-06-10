"Это проход через рамки". Музаев считает, что досмотра на ЕГЭ нет

Досмотр выпускников перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена, зато есть регламент прохода рамок. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев после череды скандалов, связанных с унизительными досмотрами до нижнего белья в Воронеже, Московской области, Чувашии.

Музаев сказал, что досмотр - это юридическая процедура с понятыми, которую могут проводить только уполномоченные законом люди. А ЕГЭ организуют и проводят обычно педагоги.

"У нас есть регламент прохода рамок. Как в аэропорту, где говорят: "Что-то звенит - надо выложить", - сказал чиновник.

Однако рамка, то есть стационарный металлодетектор, относится к техническим средствам досмотра, поскольку целью является обнаружение металлических предметов. Поэтому фактически осуществляется именно досмотр выпускников.

После скандала в воронежской школе Музаеву напомнили, что, согласно законодательству, досмотр личных вещей граждан, если они не совершили уголовное преступление, регулируется статьей 27.7 КоАП РФ. Но это не имеют прав делать ни родители, ни учителя, а только сотрудники силовых органов. А глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что пусть лучше кто-то спишет экзамен, чем будет унижен.