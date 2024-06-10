Астраханская область в лидерах по уровню развития рынка газомоторного топлива

10 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область в лидерах по уровню развития рынка газомоторного топлива

На площадке завершившегося накануне ПМЭФ-2024 впервые состоялась презентация рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива, который ежегодно формирует компания «Газпром газомоторное топливо». Победу в номинации «Основа будущих побед» одержала Астраханская область. Награду вручили министру транспорта и дорожной инфраструктуры Алексею Чепякову.

Рынок ГМТ оценивают по таким показателям, как объем и динамика потребления, региональные меры поддержки, количество газозаправочных станций, эффективность использования инфраструктуры и объем реализации топлива на одной станции. Кроме того, рассчитывается экологический эффект от применения ГМТ в расчете на душу населения.

Министр отметил, что по итогам 2023 года объем реализации природного газа как моторного топлива в регионе вырос на 62%, что позволило Астраханской области улучшить свои позиции в Рейтинге и с 40-го места переместиться на 17-е.

Ежедневно астраханские маршруты обслуживают более 400 автобусов, из которых свыше 300 автобусов большого и среднего класса работают на сжиженном газу. Это одно из немногих экологичных решений, которое напрямую окупается экономически. Использование автобусов на газомоторном топливе позволило в разы сократить выбросы в атмосферу сажи и токсичных веществ. Одним из весомых аргументов в пользу использования подвижного состава на КПГ перед традиционными видами топлива является ценовая политика, позволяющая значительно сократить расходы на ГСМ.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В настоящее время объем ежедневного расхода газомоторного топлива пассажирским транспортом составляет 25700 м3/день, перспективы потребления – 30 000 м3/день. Заправка автобусов осуществляется на трех автомобильных газозаправочных станциях, время заправки одного автобуса составляет в среднем 20 минут.

Напомним, что обновление парка общественного транспорта – задача, поставленная Президентом России перед регионами страны. На сегодняшний день благодаря реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Астраханской области реализуется транспортная реформа.

Теги: рынок газомоторного топлива, рейтинг,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети