Астраханская область в лидерах по уровню развития рынка газомоторного топлива

На площадке завершившегося накануне ПМЭФ-2024 впервые состоялась презентация рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива, который ежегодно формирует компания «Газпром газомоторное топливо». Победу в номинации «Основа будущих побед» одержала Астраханская область. Награду вручили министру транспорта и дорожной инфраструктуры Алексею Чепякову.

Рынок ГМТ оценивают по таким показателям, как объем и динамика потребления, региональные меры поддержки, количество газозаправочных станций, эффективность использования инфраструктуры и объем реализации топлива на одной станции. Кроме того, рассчитывается экологический эффект от применения ГМТ в расчете на душу населения.

Министр отметил, что по итогам 2023 года объем реализации природного газа как моторного топлива в регионе вырос на 62%, что позволило Астраханской области улучшить свои позиции в Рейтинге и с 40-го места переместиться на 17-е.

Ежедневно астраханские маршруты обслуживают более 400 автобусов, из которых свыше 300 автобусов большого и среднего класса работают на сжиженном газу. Это одно из немногих экологичных решений, которое напрямую окупается экономически. Использование автобусов на газомоторном топливе позволило в разы сократить выбросы в атмосферу сажи и токсичных веществ. Одним из весомых аргументов в пользу использования подвижного состава на КПГ перед традиционными видами топлива является ценовая политика, позволяющая значительно сократить расходы на ГСМ.

В настоящее время объем ежедневного расхода газомоторного топлива пассажирским транспортом составляет 25700 м3/день, перспективы потребления – 30 000 м3/день. Заправка автобусов осуществляется на трех автомобильных газозаправочных станциях, время заправки одного автобуса составляет в среднем 20 минут.

Напомним, что обновление парка общественного транспорта – задача, поставленная Президентом России перед регионами страны. На сегодняшний день благодаря реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Астраханской области реализуется транспортная реформа.