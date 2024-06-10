Уральский пломбир начнут поставлять во Вьетнам

Свердловская область и Вьетнам договорились о поставке уральского пломбира. Все разрешительные документы и сертификаты уже получены, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

"В этом году Уральский регион презентовал широкий ассортимент мороженого на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Отмечено, что продукция удовлетворяет сложившимся вкусовым традициям жителей многих стран, так как произведена еще по советским стандарта качества. Развитие экспортной логистики, введение новых мер поддержки участников ВЭД, адаптация к изменениям в спросе способствуют дальнейшему наращиванию объемов экспорта мороженого", - отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Только в 2024 году свердловские производители уже успели экспортировать около 200 т. мороженого на 680 тыс. долларов. Это на 66% больше, чем в прошлом году в физическом выражении и на 45% - в стоимостном.

Большая часть (71%) отправляется в Казахстан, а 29% - в КНР. В Центральную Азию отгружено почти 139 т. мороженого на 500 тыс. долларов. А в Поднебесную - 55 т. стоимостью 152 тыс. долларов.

В таможенном управлении отмечают, что Вьетнам далеко не последняя страна, на которую наметили курс уральские предприятия.