В Тюмени открыли новый учебный комплекс регионального отделения центра "ВОИН"

В Тюмени торжественно открыли новый учебный комплекс регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" на базе спортивного стрелкового клуба "Стальной Азарт", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Участие в церемонии приняли заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Тюменской области Александр Моор.

На базе комплекса планируется развитие военно-прикладных видов спорта, функционального цифрового спорта, а также разработка и реализация новых образовательных программ по основам безопасности и защиты России, углубленных программ для допризывной молодежи.

Отметим, что Тюменская область вошла в число пилотных территорий, на которых в 2023 году, был открыт филиал центра "ВОИН". Он был признан одним из лучших по стране и выпустил уже два потока инструкторов центра "ВОИН".

Дипломированные специалисты центра работают в Волгоградской, Мурманской, Сахалинской областях, Камчатском крае, Республике Саха (Якутия), Чувашской Республике, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.