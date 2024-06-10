10 Июня 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Жители Новосибирской области могут пройти диспансеризацию по новому направлению в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Почти сто сорок тысяч жителей Новосибирской области пройдут в этом году диспансеризацию по новому направлению нацпроекта «Здравоохранение». Как доложил на оперативном совещании в Правительстве региона Губернатору Андрею Травникову министр здравоохранения региона Константин Хальзов, новый вид диспансеризации будет сопряжён с общей диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами.

В соответствии с Указом Президента России этот год в нашей стране объявлен Годом семьи. И одним из ключевых мероприятий в сфере защиты семьи и популяризации здорового образа жизни стала диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста. С 2024 года в программу ОМС введена диспансеризация населения 18-49 лет с целью оценки репродуктивного здоровья, подчеркнул Константин Хальзов.

Диспансеризация направлена на выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на зачатие, течение беременности, родов и послеродового периода, факторов риска их развития. Профилактические мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний, позволят своевременно оказать медицинскую помощь и помогут рождению здоровых детей.

В 2024 году на территории Новосибирской области запланирован охват репродуктивной диспансеризацией не менее 136 тысяч мужчин и женщин 18-49 лет, или 11% от всего населения репродуктивного возраста.

«Удобно, что данный вид диспансеризации будет сопряжён с общей диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами. На сегодняшний день организационно мы всё выстроили, приказ подписан, надеюсь, что новый вид диспансеризации пойдёт на пользу жителям», — отметил Константин Хальзов.

(2024)|Фото: nso.ru

Добавим, что при невозможности проведения всех исследований в медицинской организации, к которой прикреплён гражданин, осуществляется забор материала для исследования и его направление в иную медицинскую организацию, в том числе федеральную.

В случае отсутствия в медицинской организации врача акушера-гинеколога, врача-уролога (врача-хирурга) эта медицинская организация привлекает к проведению диспансеризации соответствующих врачей других медицинских организаций (в том числе на основе выездных форм работы) с обязательным информированием жителей о дате и времени работы этих врачей.

Также министр доложил Губернатору, что нынешний год стал ключевым с точки зрения подведения итогов реализации нацпроекта «Здравоохранение». Новосибирская область продолжает улучшать результаты по сохранению здоровья детей и взрослых в рамках объявленного Президентом России Года семьи.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области, благодаря модернизации первичного звена удалось повысить доступность и качество медицинской помощи. В 2023 году более 60% жителей Новосибирской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры, в 2024 году планируется увеличить охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами до 70%. Ещё в 2018 году этот показатель составлял 36,1%.

Увеличение доступности диспансеризации позволяет своевременно выявлять риски развития тяжёлых хронических и социально значимых заболеваний, снижать инвалидность, предотвращать преждевременную смертность и увеличивать продолжительность жизни.

диспансеризация, медицина, здравоохранение(2024)|Фото: nso.ru

По итогам четырех месяцев 2024 года профилактические медицинские осмотры и диспансеризация позволили выявить более 20 тысяч случаев заболеваний, из них преобладают: болезни системы кровообращения, дыхания, болезни органов пищеварения.

Напомним, для своевременного выявления патологических состояний и факторов риска их возникновения рекомендовано проходить регулярные обследования.

Теги: андрей травников, диспансеризация, национальный проект здравоохранение


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