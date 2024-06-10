Депутат Хинштейн вступился за мобилизованного многодетного отца, которого будут судить за "дезертирство"

Против многодетного отца из Сызрани Самарской области, мобилизованного в 2022 году, завели уголовное дело за "дезертирство". Он был в законном отпуске по рождению третьего ребенка и вернулся по первому же приказу. Но вскоре его ждало... обвинение.

Летом 2023 года он получил отпуск и лечился. В это время супруга родила третьего сына, после чего он написал два рапорта — на продление отпуска по семейным обстоятельствам и на демобилизацию. В части ему сказали, что он может отправляться домой и ждать решения по своему вопросу. При этом он еще трижды ездил в часть, но никакого решения по нему так и не приняли. Так продолжалось полгода, пока его не вызвали снова. Но после трех недель его вернули из зоны СВО и сообщили, что на него заведено уголовное дело за "самовольное оставление части". Уже на днях над ним состоится суд.

Супруга обращалась в разные инстанции, но бесполезно. Героя СВО, выполнявшего все приказы, будут судить как "дезертира".

Депутат Госдумы Александр Хинштнейн, избранный от Самарской области, заявил, что обратится в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в ситуации.

"Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества в уголовника", - написал он.