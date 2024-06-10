Бюджет ОДКБ скорректируют из-за Армении

В МИД России полагают, что бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует изменить. Это надо сделать из-за отказа руководства Армении внести начисленный взнос.

Комментируя РИА Новости ситуацию, в МИД указали, что соответствующий проект решения Совета Коллективной Безопасности сейчас прорабатывается. Там добавили, что "речи о "перераспределении взносов" не идет".

Ранее МИД Армении заявил, что страна не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 г. Заявление вышло в день визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Политик в том числе встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван может заморозить участие в Организации де-юре, если организация не выполнит свои обязательства. По его словам, постпреда Армении нет в ОДКБ уже год, страна длительное время не участвует в мероприятиях структуры на высоком и высшем уровнях. По мнению Пашиняна, ОДКБ не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном.