Аэропорт Казани снова закрыт

Аэропорт Казани снова "временно не принимает и не отправляет рейсы", ограничение было введено в восемь утра (мск) в понедельник, 10 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня (понедельник) на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - сообщил официальный представитель ведомства.

Ранее такие ограничения вводились на фоне атак беспилотников на объекты на территории Татарстана, по ним работала система ПВО.