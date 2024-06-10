"Окунемся в работу сразу": Турчак наконец-то добрался до Горно-Алтайска

Бывший вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сегодня доехал до Горно-Алтайска и был представлен местному парламенту и общественности в качестве врио главы республики.

Новый руководитель поблагодарил старого – Олега Хорохордина, который не доработал до окончания полномочий всего три месяца. "За последние пять лет объем региональной экономики вырос почти в полтора раза, а собственные доходы республики увеличились почти в два с половиной раза. Построены и отремонтированы десятки новых детских садов, школ, учреждений здравоохранения. Безусловно, есть задачи, которые по объективным причинам не удалось реализовать, но фундамент создан", - заявил Турчак.

Врио главы республики пообещал, что уже сегодня соберет глав муниципальных образований, чтобы обсудить "графики и задачи", сформулировать "среднесрочные, краткосрочные и долгосрочные наши цели и задачи". "Окунемся в работу сразу, не раскачиваясь. Сделаем все, чтобы в горизонте, который я обозначил, все задачи, которые будут сформулированы, были реализованы", - добавил Турчак.

"Хотел бы еще раз сказать слова благодарности нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину за высокое доверие, которое он мне оказал, предложив возглавить такой уникальный многонациональный регион с богатейшей историей, огромным потенциалом. Воспринимаю это как знак большого доверия. Доверия ко мне лично, к вам, управленческой команде, к общественности Республики Алтай и ее жителям", - заключил экс-губернатор Псковской области.