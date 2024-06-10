В Новороссийске второй день тушат пожар на мусорном полигоне

Пожарные пытаются потушить пожар на мусорном полигоне в селе Борисовка в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.

"Всю ночь оперативные службы боролись с возгоранием на мусорном полигоне", - написал он в Telegram-канале.

По словам Кравченко, площадь пожара уменьшилась, идет тление с небольшими очагами возгорания.

В воскресенье ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщил, что примерная площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Как рассказали SHOT местные жители, возгорание в районе горы Щелба началось 9 июня около пяти часов вечера, огонь смог быстро распространиться. По словам жителей, в радиусе нескольких километров от эпицентра трудно дышать из-за едкого дыма.