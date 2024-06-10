10 Июня 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Южный Урал в первой десятке по инвестпривлекательности российских регионов

На Петербургском международном экономическом форуме были оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями страны.

Напомним, рейтинг оценивает усилия по созданию благоприятных условий ведения бизнеса в регионах страны, выявляет лучшие практики и стимулирует конкуренцию за инвесторов.

И по итогам года Челябинская область вошла в ТОП-10 Нацрейтинга инвестпривлекательности субъектов России. Южный Урал за минувший год сумел дополнительно получить в основной капитал 73 миллиарда рублей, увеличив его до 446,1 миллиарда. В сопоставимых ценах прирост составил 7,8%.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Инвестиции – двигатель экономики и стимул для развития любой сферы. Поэтому всему региональному правительству я поставил задачу уделять особое внимание работе с инвесторами. И место, которое мы заняли по итогам 2023 года, в первую очередь показывает, насколько эффективным был диалог с инвесторами. Значит, мы на верном пути и продолжим работать над созданием максимально комфортных условий для ведения бизнеса», — отметил глава региона Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Над повышением инвестиционной привлекательности в Челябинской области работают совместно региональные власти, органы местного самоуправления, законодатели, общественные деловые объединения, предпринимательское сообщество.

Юнер Капкаев, директор института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ отмечает, что участие региона в ПМЭФ-2024 даст новый толчок экономического развития и привлечения инвесторов.

«Челябинская область впервые с собственным стендом участвует в работе Петербургского экономического форума. Регион имеет не только «стальной характер» и технологические мощности (в том числе и военно-промышленные), но и природные богатства, а также туристический потенциал», - говорит эксперт.

Перспективы привлечения новых игроков в экономику региона действительно расширяются. В немалой степени этому способствует сформированный комплекс мер, которые практикуют на Южном Урале.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Он охватывает практически весь спектр возможностей. Это налоговые льготы, постоянно совершенствующее региональное законодательство, сопровождение инвестпроектов в режиме «одного окна» на базе Центра «Мой бизнес», поддержка в рамках территорий опережающего развития, работа в рамках индустриальных парков и промышленных кластеров.

Сейчас в регионе идет формирование особой экономической зоны в Красноармейском районе.

Для создания единых, понятных и прозрачных правил работы с инвесторами внедрён Региональный инвестиционный стандарт. Также в Челябинской области реализован проект «ЦУР-Бизнес», который упрощает коммуникацию инвестора с органами власти и помогает оперативно решать вопросы по реализации инвестпроектов.

Евгений Илле, депутат ЗакСО Челябинской области, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» подчеркивает значимость усилий губернатора и правительства Южного Урала в работе по привлечению инвесторов.

«На региональном уровне принципиально важным становится консолидация ресурсов и механизмов развития. Расширение долгосрочных торгово-экономических связей Челябинской области с региональными и федеральными компаниями, субъектами РФ, дружественными странами способствует взаимовыгодному сотрудничеству, открывает большие перспективы для глобального развития. А развитию деловой активности в Челябинской области способствует планомерная работа команды регионального правительства», - считает Евгений Илле.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Накануне губернатор Алексей Текслер, подводя итоги работы делегации Челябинской области на ПМЭФ-2024, сообщил, что подписанные соглашения привлекут в Челябинскую область более 120 миллиардов рублей.

«Форум для Челябинской области очень успешен даже в сравнение с другими питерскими форумами, которые тоже были очень активными. В этом году интерес к региону просто уникальный. Мы подписали больше двадцати соглашений с конкретными обязательствами. Я провел порядка пятидесяти встреч с инвесторами», – рассказал Алексей Текслер.

С учетом инвестиционного размаха Южного Урала работа региональных властей с инвесторам в 2024 году будет масштабной.

Теги: алексей текслер, инвстиционный рейтинг, южный урал,


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