Уральца отправили в колонию строгого режима за один удар по полицейскому

Житель уральского города Верхняя Салда приговорен к реальному сроку в колонии за удар сотрудника полиции.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в декабре 2023 года: пьяный мужчина находился в служебном кабинете МО МВД России "Верхнесалдинский", куда его доставили по подозрению в преступлении против жизни и здоровья. В какой-то момент он умышленно нанес один удар кулаком в область лица оперуполномоченного уголовного розыска.

От нанесенного удара силовик испытал физическую боль. У него произошло рассечение губы, потребовавшее оказание медицинской хирургической помощи.

С учетом тяжести преступления и личности виновного, суд назначил ему один год в исправительной колонии строгого режима. Сразу после вынесения приговора уральца взяли под стражу в зале суда.