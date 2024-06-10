10 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург идет потепление до +33 градусов

В Екатеринбурге наконец наступило настоящее лето. Всю эту неделю горожане смогут наслаждаться исключительно теплой погодой с +22 до +33 градусов.

Как сообщает в своем Telegram-канале уральский синоптик Алексей Пулин, после пасмурной ночи, днем в понедельник ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с, днем порывы до 10 м/с. Уже сегодня воздух прогреется до +22..+24 градусов.

В ночь на 11 июня ожидается +14, однако уже днем температура поднимется до +27 градусов. В среду днем будет еще теплее +31 градус. Ночь четверга также выдастся теплой с +19 градусами, а днем того же дня ожидается +32. В пятницу ожидается +20 ночью и +31 днем. В субботу аналогичная ситуация ночью, однако уже днем екатеринбуржцам уже придется спасаться от 33-градусной жары. Воскресенье также будет теплым - погода ночью не будет отличаться от предыдущих двух, а днем ожидается тепло в +32 градуса.

"Предстоящая неделя в Свердловской области ожидается исключительно теплой. К вторнику на Южный Урал со стороны Поволжья сместится антициклон, умеренно-теплая воздушная масса в его системе быстро прогреется до тропической. В результате, начиная со среды, в Свердловской области, которая будет расположена в северной части антициклона, установятся дневные температуры выше +30 градусов. Тепло достигнет и северных районов области, правда здесь погода ожидается неустойчивой: север региона расположится на периферии антициклона и будет попадать под влияние циклонов, огибающих антициклон с севера", - добавил Пулин.

Теги: Екатеринбург, погода, потепление


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