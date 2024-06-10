10 Июня 2024
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Политика За рубежом
Фото: Twitter правительства ФРГ

На выборах в Европарламент Шольц и Макрон потерпели разгромное поражение

Во всех странах ЕС с 6 по 9 июня прошли выборы в Европарламент, которые зафиксировали падение доверия к правящим партиям и рост популярности правых, которых принято называть евроскептиками.

Это были десятые выборы в Европарламент, начиная с 1979 года, и первые после выхода из ЕС Британии. Каждая страна имеет заранее определенное количество мест из 720. Больше всего - Германия (96), Франция (81), Италия (76), Испания (61), Польша (53).

В целом на выборах победила "Европейская народная партия", участником которой является действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, - более 25%. Она получит примерно 184 места. Фон дер Ляйен уже заявила, что уверена в своем переизбрании на должность главы Еврокомиссии. И будет поддерживать украинский режим.

Но выборы показали и крах нынешней политики во многих странах Европы с точки зрения доверия избирателей. Так, в Австрии евроскептики — Партия свободы — заняли первое место, набрав около 28%. А "Альтернатива для Германии" - около 15%, обойдя социал-демократов, к которым принадлежит нынешний канцлер Олаф Шольц. А "Зеленые" получили всего 12% после 21% на прошлых выборах. В Бельгии фламандские националисты из Vlaams Belang взяли 20%. Во Франции "Национальное ралли" Марин Ле Пен вдвое опередила партию президента Эммануэля Макрона "Ренессанс" - около 30% против 15%.

В результате Макрон уже объявил о роспуске парламента.

"Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы... Правящая коалиция Шольца лишилась поддержки немцев, оппозиция уже требует вотума недоверия правительству или проведения внеочередных выборов. Результаты во Франции и Германии прогнозируемые. Экономика стагнирует, миграционный кризис, страны вопреки своим национальным интересам втянуты в войну на Украине. Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть", - написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сам Макрон сказал, что в Европе усилились позиции "крайне правых" партий, выступающих против помощи украинскому режиму.

В Венгрии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе правящего альянса "ФИДЕС" и заявил, что может по итогам выборов отправить в Брюссель телеграмму, в которой будет написано: остановите миграцию, гендер, войну, Сороса и Брюссель.

В Бельгии премьер Александр де Кроо объявил, что уходит в отставку после поражения его партии "Открытые фламандские либералы и демократы".

Политолог Сергей Марков пишет, что выборы показали недовольство европейцев нынешними политиками, но чего конкретно хотят избиратели - неясно. Поскольу во многих странах усилились не только позиции евроскептиков, но и русофобских сил.

В целом в Европарламенте Европейская народная партия получит 184 места, социал-демократы - 139, либеральные партии фракции "Обновляя Европу" - 80, Европейская группа консерваторов и реформаторов - 73, партии фракции "Идентичность и демократия" (националисты и евроскептики) - 58, "Зеленые" - 52. Расклад может несущественно измениться.

Теги: выборы, европарламент


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