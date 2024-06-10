ISW: Разрешение США использовать американское оружие для ударов по России почти не меняет ситуацию

Изменение позиции США по поводу использования ВСУ американского оружия для ударов по объектам в России лишь на 16% сократило "непоражаемую" территорию РФ, считают эксперты Института изучения войны (ISW). Эти 16% входят в радиус досягаемости баллистических ракет ATACMS.

ISW ссылается на высокопоставленных американских чиновников, которые описывают возможность Украины наносить удары по России с помощью других снарядов – GMLRS – как контрбатарейный огонь вокруг Харьковской области, "по объектам, находящимся непосредственно у российско-украинской границы". Также аналитики считают, что ВСУ все также остаются ограничены в нанесении ударов по российским военным объектам, которые активно не участвуют в СВО и ее обеспечении.