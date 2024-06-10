Названы цены на продукты в новых регионах России

Цены на продовольственную продукцию в новых регионах России такие же, как в соседних субъектах.

Статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил ТАСС, что в Донецке, Луганске, Херсонской области и в Запорожье активно развивается местный торговый малый бизнес, и уже есть местные торговые сети.

Ранее депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь разработал проект изменений в федеральное законодательство, где предложил указывать в магазинах наценку относительно закупочной стоимости социально значимых товаров. Рядом с информацией о стоимости товара должна предлагается размещать информацию о размере (в процентах от цены) торговой надбавки. Это необходимо сделать из-за быстрого и большого роста цен на продукты – на десятки процентов по некоторым позициям. Тем более, что случаи спекулятивного завышения цен на продукты признают и власти.

Председатель Российского союза потребителей Петр Шелищ поддержал идею. Действительно, наценки порой достигают необоснованных размеров. Но зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов считает, что это вряд ли существенно изменит ситуацию, потому что далеко не все зависит от жадности продавца.