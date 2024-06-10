Экс-футболист сборной России Ионов останется в "Урале" еще на год

Бывший футболист сборной России Алексей Ионов продолжит выступления за екатеринбургский "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, игрок продлил соглашение еще на один год. Он перебрался в Екатеринбург в зимнее трансферное окно. Весной 35-летний Ионов провел 17 матчей, в которых забил 3 гола.

В клубе пожелали футболисту хороших игр и обходиться без травм.

Напомним, что следующий сезон "Урал" проведет в Первой лиге. После вылета из РПЛ клуб уже покинули несколько ключевых игроков.

Ранее сообщалось, что ФК "Урал" планирует утвердить Евгения Аверьянова главным тренером команды после отставки Виктора Гончаренко.