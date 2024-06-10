Sky News: Самолет ВСУ впервые применил оружие вне новых регионов РФ

Самолет ВСУ впервые применил оружие против цели за пределами новых регионов России и Крыма — в Белгороде, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский военный источник.

Как отмечает телеканал, неясно, какой тип боеприпасов использовался и с какого расстояния. Также не указывается, идет ли речь о вооружении западного происхождения.

Напомним, 5 июня президент РФ Владимир Путин заявил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по "чувствительным объектам" стран, передающих вооружение Киеву. Кремль не стал уточнять, каким именно странам и регионам может быть поставлено российское оружие.