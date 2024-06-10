В Екатеринбурге разрисованный вандалами "Кастор" выпустили на линию

В Екатеринбурге новенький трамвай "Кастор" выпустили на линию после того, как уличные художники разрисовали его граффити. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города.

"Наш пострадавший "Кастор" отмыли и выпустили на линию. Сотрудникам депо пришлось работать весь день и всю ночь. Мерзавцев-вандалов ищет полиция", - говорится в сообщении. Там также пообещали награду за фото "художников" в виде одного года подписки на Telegram Premium.

По информации этого же канала, неизвестные разрисовали трамвай еще на выходных, из-за чего его не могли выпустить в город. Преступление администрация Западного трамвайного депо обнаружила в 05.30 воскресенья. На граффити можно разглядеть надпись с упоминанием Уралмаша.

Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на одну из сотрудниц депо, хулиганы действовали очень нагло и разрисовали вагон, стоящий в шаговой доступности от диспетчерской. Обычно подобные случаи происходили в трамваями, стоящими на территории открытого депо рядом с забором и гаражами.