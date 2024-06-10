Жители Первоуральска обратились к властям из-за невывоза мусора в городе

Жители Первоуральска недовольны вывозом мусора в городе. Они обратились к городским и областным властям.

Как сообщает Telegram-канал "Злой Екатеринбург", на неделе жители города массово выставляли плакаты и требовали от мэра Первоуральска Игоря Кабца и депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Дронова начать работать.

"Так как чистота на контейнерных площадках это ответственность муниципалитета, людей интересует результат, а не оправдания: мол, плохо работает подрядчик. Но Первоуральский муниципалитет и в этом вопросе сел в лужу. Поэтому люди уже спрашивают с губернатора Куйвашева, почему его мэр опять не работает", - пишет канал.

По его данным, в минувшие выходные в Первоуральске появились плакаты с надписями "Кабец - у тебя дома такой же ср*ч?", "Дронов - убери, тут уже воняет" и "Губернатор Куйвашев! Ваш мэр Кабец не работает. Мусор не вывозят!". Все плакаты размещены на фоне переполненных контейнерных площадок в городских дворах.

О реакции городских и областных властей пока неизвестно.

Ранее сообщалось и о водном кризисе в Первоуральске, который нарастает на фоне уголовных дел. А недавно глава местного "Водоканала" отругал жителей из-за постоянных жалоб в соцсети.