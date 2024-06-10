Дума Югры соберется внепланово из-за налогов

В Ханты-Мансийске 11 июня состоится внеочередное заседание думы Югры. Депутаты рассмотрят законопроект, подготовленный Министерством финансов России по поручению президента Владимира Путина.

"В числе предложенных изменений – прогрессивная шкала налогообложения на доходы физических лиц, введение возврата НДФЛ для семей с двумя и более детьми и увеличение размеров стандартных вычетов на детей. Разработаны изменения, касающиеся налогообложения организаций, малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении спикера думы Бориса Хохрякова, опубликованном на сайте окружного парламента.

Минфин в мае 2024 г. предложил с 2025 г. ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ, для доходов свыше 50 млн руб. налог составит 22%. Глава министерства Антон Силуанов полагает, что богатые россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов из-за ожидаемого введения прогрессивного НДФЛ, ведь за это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.