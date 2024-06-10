Володин предложил Макрону и Шольцу уйти в отставку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался об итогах выборов в Европарламент, которые проиграли партии главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Володин пишет, что на избирательные участки во Франции пришли 52,5% избирателей. Это самый высокий уровень участия на европейских выборах с 1994 г. "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает почти 32% голосов. Партия Макрона – "Ренессанс" – получила вдвое меньше (15,2%).

"Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы", - пишет Володин в своем telegram-канале.

Для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю, пишет Володин: социал-демократы набирают порядка 14%, пропустив вперед не только христианских демократов (30%), но и евроскептиков из "Альтернативы для Германии" (16%).

"Правящая коалиция Шольца лишилась поддержки немцев, оппозиция уже требует вотума недоверия правительству или проведения внеочередных выборов", - пишет Володин.

Политик считает, что результаты во Франции и Германии прогнозируемые: экономика стагнирует, миграционный кризис, страны вопреки своим национальным интересам втянуты в войну на Украине.

"Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть. Правильно им самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств", - считает Володин.