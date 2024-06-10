В Индонезии питон целиком проглотил женщину

В Индонезии гигантский питон целиком проглотил женщину.

45-летняя жительница деревни Калемпанг в провинции Южный Сулавеси пропала в четверг вечером. Муж женщины, ее односельчане и волонтеры начали поиски. На следующий день недалеко от деревни они нашли огромного сетчатого питона, внутри которого находилось тело матери четверых детей, передает AFP.

Жителям деревни пришлось разрезать живот питона. В нем находилось тело погибшей женщины. Она была в одежде и полностью целой, змея заглотила ее целиком. Сообщается, что длина питона составляла почти пять метров.

Муж погибшей убит горем, он считает, что если бы пошел вместе с женой, то питон бы не стал атаковать его супругу.

Предположительно питон задушил свою жертву и уже мертвую проглотил.

Хотя такие случаи редки, для Индонезии они не являются чем-то необычным. Так, в прошлом году на юго-востоке Сулавеси был обнаружен питон длиной 10 метров – он попытался задушить и проглотить местного фермера, но мужчину успели спасти. В 2018 году в том же районе нашли мертвой женщину, которую проглотила змея длиной 8 метров.

Сетчатый питон считается самой длинной змеей в мире, он обитает в Индонезии, на Филиппинах, в Индии и на Борнео. По данным журнала Reptiles Magazine, самый длинный сетчатый питон, когда-либо обнаруженный, имел длину 11 метров и весил 160 кг. Естественный рацион питона составляют грызуны, но также он может съесть свинью, циветту или обезьяну.