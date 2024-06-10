Каждый третий россиянин согласился снизить зарплатные ожидания

В первом квартале 2024 года индекс готовности снизить зарплатные амбиции побил исторический максимум и составил 0,15 пункта.

Таковы результаты опроса сервиса HeadHunter. 33% опрошенных россиян заявил о готовности снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место во втором квартале 2024 года. 49% не готовы отказаться от своих требований.

Наименее гибкими в вопросе зарплатных ожиданий оказались жители Северо-Западного федерального округа, где индекс готовности составил 0,05 пункта. Чаще всего об их снижении говорили участники исследования из Дальневосточного федерального округа (0,25 пункта).

Небольшую готовность снизить зарплатные ожидания продемонстрировали представители сферы закупок, а самыми негибкими в этом вопросе оказались работники из IT-сферы, сообщает РБК.

Несмотря на то, что в целом экономика России сейчас остается очень дефицитной в плане кадров, есть несколько сфер, в которых соискателей больше, чем предложений о работе. Рейтинг самых переполненных кадрами отраслей составили аналитики "Авито Работы" на основе балльной системы Индекса рынка труда.