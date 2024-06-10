Путин вскоре посетит Северную Корею и Вьетнам

Президент России Владимир Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам.

Визит президента во Вьетнам может состояться в июне, скорее всего, сразу после визита в КНДР. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил, что поездка в Пхеньян состоится и сейчас "активно готовится".

6 июня помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин 3–4 июля посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане, при этом о других визитах говорить пока рано, но они "обязательно будут".

Путин единожды посещал Северную Корею – это было 19−20 июля 2000 года. Тогда он встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.

Вьетнам Путин во время своего пребывания на посту президента посещал четыре раза – последний раз в ноябре 2017 года с рабочим визитом на саммит АТЭС.

В мае торговый представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов заявил, что наиболее острый вопрос в торгово-экономическом сотрудничестве – банковское обеспечение взаиморасчетов между контрагентами из двух стран. По его словам, одним из дополнительных надежных способов взаиморасчетов могло бы стать участие Вьетнама в работе российской Системы быстрых платежей и там уже рассматривали возможность подключения к ней.

Что касается содержания переговоров лидеров в Пхеньяне, то речь может пойти о восстановлении торгово-экономических связей, которые поддерживались до санкций со стороны Запада, сообщают "Ведомости".