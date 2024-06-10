Новостройки на юге России за год подорожали в 1,5 раза

Юг России установил рекорд по росту цен за квадратный метр в новостройках.

Так, на 43% увеличилась стоимость новостроек в Сочи, на 50% — в Новороссийске, заявили участники рынка. Резкое повышение зафиксировано и в Нижнем Новгороде — почти на 40%.

При этом по всей РФ средний рост цен на первичном рынке за год составил 8,4%. В Москве сразу в трех округах цены повысились на четверть, а средняя стоимость квадратного метра в столице оценивается в 350–400 тыс. руб.

Эксперты считают, что снижения стоимости новостроек не произойдет, сообщают "Известия".

Стоимость жилья подскочит вплоть до 15% по итогам II квартала 2024-го — перед предполагаемой отменой льготной программы на новостройки и ужесточением условий по семейной ипотеке.