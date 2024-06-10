В Госдуме предлагают демонтаж долгостроев возложить на застройщиков

Застройщиков могут обязать сносить объекты незавершенного в срок строительства.

Соответствующий проект закона в ближайшее время внесет в Госдуму группа депутатов от "Единой России". Инициатива должна разрешить ситуацию с долгостроями, новым вовлечением в оборот земельных участков, на которых они расположены, а также стимулировать арендаторов к своевременному завершению возведения объекта.

Также в законопроекте предлагается прописать положения, допускающие проведение повторных аукционов по продаже объектов незавершенного строительства в случае признания первых торгов несостоявшимися. Сегодня они не разрешены. Депутаты считают, что это приводит к возникновению тупиковых ситуаций, когда долгострой не реализован через торги и не приобретен в государственную или муниципальную собственность.

Законодателей поддерживают в Росреестре, считая наличие долгостроев убыточным и опасным. Как говорят эксперты, эта проблема не так критична, как, например, аварийность жилых домов, сообщают "Известия".

Тем временем, сегодня в России риск превратиться в долгострои имеют 75 жилых домов, без квартир могут остаться около 5 тыс. граждан. В стране насчитывается 891 долгострой. Их количество может увеличиться почти на 8,5%.