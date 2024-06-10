Прогнозируется прирост вкладов населения на 20% и более

АСВ прогнозирует прирост вкладов населения в 2024 году на 20% и более.

Как сообщил гендиректор госкорпорации Андрей Мельников, на рынке вкладов в 2023 году развивались две тенденции. Первая — резкое сокращение доли долларовых накоплений с 20% до 8%. Вторая — рекордный рост вкладов россиян в прошлом год — 25% впервые за 13 лет. Дополнительно в банковскую систему пришло 10 трлн руб., указал Мельников.

Это произошло из-за высоких ставок, однако, это ресурс для дальнейшего развития экономики. Текущий год также подтверждает тенденцию — в первом квартале прирост составил 5%. Гендиректор АСВ отметил, что с учетом таких темпов есть все шансы и в этом году выйти на уровень прироста вкладов в 20% и более, сообщают "Известия".

Как заявил старший вице-президент "Сбербанка" Руслан Вестеровский, интерес к рублевым активам объясняется 16-процентной ключевой ставкой, а также ожиданиями экспертов, что период высоких ставок может продлиться довольно долго.