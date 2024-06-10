Минтруд: количество занятых в тени россиян составляет 9,6 млн

Министерство труда России впервые оценило количество занятых в теневом секторе граждан.

По данным доклада ведомства, их насчитывается 9,6 млн. Власти ставят задачу снизить этот показатель на 30% к 2026 году. Для этого будут тщательнее следить за предприятиями, подающими признаки нарушений, а также стимулировать россиян трудиться официально — в частности, индексировать пенсии работающим.

Из документа также следует, что региональные власти ежеквартально проводят мониторинг теневой занятости и легализации труда. Согласно документу, за прошлый год такой анализ выявил свыше 795 тыс. россиян, работающих неформально.

Наибольшие показатели — в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, Крым и в Чувашии. Мониторинг также обнаружил 10 тыс. иностранцев, работающих неофициально.

По словам экспертов, что на фоне дефицита кадров всё больше граждан предпочитают работать легально. При этом директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков считает, что уровень неофициальной занятости всё же растет, в первую очередь, из-за высокой инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ. По его словам, многие компании и работники стремятся сократить издержки, уходя в тень. Кроме того, на фоне введения прогрессивной шкалы НДФЛ и налога на прибыль в будущем зарплат "в конверте" может стать больше, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России количество работников в неформальном секторе экономики увеличилось до 14,2 млн человек в III квартале 2023 года. По данным Росстата, это 19,1% от общей численности занятых.