10 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Эксперты: Telegram мог подвергнуться кибератаке 8 июня

8 июня мессенджер Telegram мог подвергнуться кибератаке.

Об этом заявили опрошенные эксперты. Как заявил гендиректор Security Vision Руслан Рахметов, причиной неполадок могло стать вредоносное воздействие на дата-центры Telegram, например, DDoS-атака. Так как о перебоях сообщили также пользователи из Европы, исключается влияние регуляторных блокировок со стороны Роскомнадзора.

Руководитель центра сервисов кибербезопасности МТС RED Андрей Дугин назвал среди возможных причин проблему с маршрутизацией на сети и ошибку в конфигурации серверов аутентификации и авторизации.

Руководитель отдела сетевых технологий Angara Security Денис Бандалетов не исключил, что возможной причиной сбоя могло быть усиление мер защиты на трансграничных технических средств противодействия угрозам, установленных у операторов.

8 июня в работе Telegram произошел сбой. Ни десктопная, ни мобильная версия соцсети не могли прогрузить актуальные сообщения - ни в каналах, ни в группах, ни в личных переписках.

Теги: Telegram, мессенджеры, хакеры


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Ранее 09.06.2024 09:37 Мск Telegram восстановил работу после крупного сбоя

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