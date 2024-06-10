В Госдуму внесли проект о штрафах за опасное вождение

В Госдуму внесли проект закона, который устанавливает штрафы до 5 тыс. руб. за опасное вождение.

Автор инициативы - глава комитета по соцполитке Ярослав Нилов. Речь идет об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как говорится в пояснительной записке, в социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду. Как считает парламентарий, по вине таких водителей совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.

В России могут изменить правила дорожного движения, запретив начинающим водителям управлять мощными автомобилями.