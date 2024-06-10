Кадыров: ВС России освободили село Рыжевка

Военные России заняли село Рыжевка в Сумской области.

Как заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров, тактические действия провели бойцы полка "АХМАТ-Чечня" МО РФ совместно с военнослужащими других российских подразделений. Рыжевка находится на границе с Курской областью.

Отмечается, что в результате масштабных наступательных действий Вооруженные силы Украины понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

Кадыров отметил, что освободить населенный пункт удалось "без определенных сложностей всего лишь за три дня".

Ранее российские войска освободили населенный пункт Уманское в ДНР.