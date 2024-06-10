G7 планирует пригрозить небольшим банкам Китая из-за связей с РФ

В США надеются, что страны G7 направят "жесткое предупреждение" небольшим банкам КНР, которые помогают Москве обходить западные санкции.

Как сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, на предстоящем саммите G7 в Италии 13-15 июня большое внимание уделят угрозе, которую для будущего Украины представляет растущая китайско-российская торговля. При этом пока не планируется вводить какие-либо ограничительные меры в отношении китайских кредитных организаций, в том числе - отключение от SWIFT или затруднения доступа к доллару.

Однако американские власти на этой неделе могут объявить о новых санкциях в отношении финансовых и нефинансовых организаций Китая.

Ранее банки дружественных или нейтральных стран начали блокировать расчеты российских экспортеров продовольствия после принятия в США закона, направленного на "снижение зависимости других стран от российской сельхозпродукции".