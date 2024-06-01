01 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

"Готов уйти". Президент "Урала" может покинуть пост после 20 лет в клубе

Президент футбольного клуба "Урал" готов ответить за катастрофическое завершение сезона, при котором команда потеряла место в Премьер-лиге.

"Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в "Урале", мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями, - сказал Иванов. - Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму", - цитирует футбольного функционера ТАСС.

По словам Иванова, на сегодняшнем матче с тольяттинским "Акроном", футболисты "Урала" были больны и травмированы. "У Андрея Егорычева вчера была температура, он вышел сегодня, помог. Эрик Бикфалви вышел на последних минутах. Он получил травму, я благодарен ему, что он вышел, бился, играл. Они были готовы только на 20 минут. У Эрика была травма еще в матче [РПЛ, 25 мая] с ЦСКА, небольшой надрыв мышцы, из-за которого выбывают на три недели. А он вышел сегодня, провел хорошую игру и мог оставить команду в премьер-лиге", - отметил Иванов.

Перед ответным матчем "Урал" покинул главный тренер команды Виктор Гончаренко.

"Смена тренера была верным решением. Но я должен был его принимать раньше, и я виноват, что не сделал этого. Я виноват, что команда так бездарно закончила сезон, и я должен был отреагировать на серию неудач в начале весенней части чемпионата. К сожалению, я не отреагировал, слишком верил в тренеров. Хотя еще раз готов сказать, что Виктор Гончаренко - очень хороший специалист и человек, но бывает так, что что-то не получалось. Мы с ним расстались в хороших отношениях, и он все это прекрасно понимает. Надо было и раньше поменять, чтобы встряхнуть команду, но я думал, что Виктор Михайлович исправит ситуацию", - сказал Иванов.

Напомним, сегодня прошел второй стыковой матч с "Акроном". Уральцы выиграли 2:1, счет суммарный стыковой серии был 3:2 в пользу "Акрона", получившего путевку в Премьер-лигу. Последний раз "Урал" выступал в ФНЛ в сезоне 2012/13. Тогда он занял первое место, за шесть туров до конца сезона обеспечив себе выход в высший футбольный дивизион страны. В 32 матчах команда победила 19 раз, 11 раз сыграла вничью и дважды проиграла

Теги: григорий иванов, фк урал, премьер-лига


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