01 Июня 2024
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Фото: сайт Государственной думы РФ

Умер путешественник, исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров

Умер депутат Госдумы, путешественник, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров. Об этом сообщает пресс-служба Думы, которая приводит соболезнования спикера Вячеслава Володина. Чилингарову было 84 года.

"Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги. Он эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве. Артур Николаевич избирался в Государственную Думу в течение семи созывов. Отстаивал интересы страны и граждан. Герой Советского Союза, Герой России. Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова – пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что Чилингаров долгое время боролся с болезнью. "После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек - Артур Чилингаров. (...) Потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового отличали Артура Николаевича. Его смерть – невосполнимая утрата. Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться", - написал Неверов в своем Telegram-канале.

Выразил соболезнования и президент России Владимир Путин, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Герою России", - сказал Песков.

Артур Николаевич Чилингаров — советский и российский учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, член-корреспондент РАН. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII и VIII созыва (2016-2024). Первый вице-президент Русского географического общества, президент Государственной полярной академии, член экспертного совета национальной премии "Хрустальный компас", президент Ассоциации полярников. Доктор географических наук, профессор.

Бывший специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

Герой Советского Союза (1986). Герой Российской Федерации (2008). Заслуженный метеоролог Российской Федерации (2005). Заслуженный географ Российской Федерации (2021). Лауреат Государственной премии СССР (1981). Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ (2011—2014). Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Член экспертного совета национальной премии "Хрустальный компас". Находился под международными санкциями ряда стран

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