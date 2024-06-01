01 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В День защиты детей В Астраханской области открыли еще один новый детский сад

Сегодня в посёлке Кирпичного завода № 1 Приволжского района состоялось торжественное открытие долгожданного детского сада, построенного по нацпроекту «Демография». Традиционную красную ленточку перерезал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Детский сад-ясли «Мозаика» рассчитан на 60 малышей от полутора до трёх лет. В здании четыре группы с игровыми зонами и спальнями. Просторные и светлые помещения оснастили всем необходимым оборудованием. Пищеблок, медицинский кабинет, актовый зал – также полностью укомплектованы.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Во дворе детского сада установили беседки и игровые площадки, провели озеленение.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Особый акцент – на безопасность детей. Учреждение полностью оборудовали камерами видеонаблюдения, системой пожарной сигнализации, есть кабинет охраны.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По причине недобросовестности подрядчика сроки строительства сильно затянулись. Пришлось расторгать контракт и искать новую компанию.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Сейчас все проблемы позади, и долгожданный сад готов принять своих первых воспитанников. А у вас в посёлке полностью закроется очередь в дошкольные учреждения, – сообщил губернатор. – Мы хотим, чтобы все наши дети получали доступное и качественное образование. И до конца года откроем в области еще шесть новых детских садов и три школы».

Теги: игорь бабушкин, ясли-сад, день защиты детей


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