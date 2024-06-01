01 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

17,5 тысяч астраханский детей на летних каникулах отдохнут организованно

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин побывал на открытии детского лагеря дневного пребывания «Волгарята» в СОШ №55 Трусовского района г. Астрахани. За две смены тут отдохнут 100 ребят в возрасте 7-10 лет.

Директор школы Наталия Ткачёва рассказала главе региона, что летний лагерь организуется в образовательном учреждении ежегодно. Одна смена длится 21 день. На каждый из них у ребят запланирована насыщенная программа с культурными и спортивными мероприятиями.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Наша самая важная работа – заботиться о детях, открывать для вас дорогу в будущее, в котором вы сможете полноценно развиваться и раскрывать свои таланты. И мы стараемся сделать всё для этого», – обратился к ребятам Игорь Бабушкин.

Глава региона оценил условия, в которых будет проходить отдых детей. Здесь есть комнаты для дневного сна, в столовой организовано трёхразовое питание. Игорь Бабушкин осмотрел школьный музей Боевой Славы, а также оставил на «стене будущего» пожелание для ребят. «Верьте в себя!», – написал он.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Накануне губернатор провел совещание о готовности к летней оздоровительной кампании. На территории региона действуют 174 организации детского отдыха. Каникулы в них проведут более 17,5 тысячи ребят, в том числе из подшефного Кременского района.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По мнению главы региона, главная задача – обеспечить комфортные и безопасные условия для каждого ребенка. Также необходимо контролировать организацию питания и соблюдение требований СанПиН.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Вопросы по пожарной безопасности, антитеррористическую защищенность и соблюдение санитарных норм буду держать на личном контроле. За несоблюдение требований ответственность будут нести руководители лагерей. Жизнь и здоровье детей – это самое дорогое, и отнестись к этому нужно соответственно», – резюмировал глава Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: каникулы, день защиты детей, игорь бабушкин, детский лагерь


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