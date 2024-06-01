01 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" вылетел из Премьер-лиги

Футбольный клуб "Урал" из Екатеринбурга покидает Премьер-лигу. Финальный матч с тольяттинским "Акроном" уральцы выиграли 2:1, но для продления "подписки на Премьер" им не хватило очков. Предыдущий матч с тольяттинцами "шмели" продули 2:0, что стоило карьеры главному тренеру клуба. Таким образом, счет стыковой серии был 3:2 в пользу "Акрона", получившего путевку в Премьер-лигу.

Голы сегодня забили у "Акрона": Понсе, 47, у "Урала": Бегич, 74; 79.

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал результат игры. "По самоотдаче претензий нет. Хотели, боролись… Пропустили в начале нелепый гол, а свои моменты не забили. У нас нет нападающих, которые бы забивали голы. Бегич забил два, он защитник. Это никуда не годится", приводит слова Иванова Football24.

Назначенный исполняющим обязанности главного тренера Евгений Аверьянов попросил прощения у болельщиков. Послематчевый комментарий размещен в Telegram-канале клуба. "Нам очень жаль, что это произошло. Мы до последнего верили, что сможем сделать чудо, но, к сожалению, у нас не получилось. Впереди нас ждет ситуация, через которую прошли многие клубы, "Рубин", "Динамо", "Крылья", а нам удавалось сохранить место в Премьер-лиге, но, видимо, пришла наша очередь", - сказал он.

Последний раз "Урал" выступал в ФНЛ в сезоне 2012/13. Тогда он занял первое место, за шесть туров до конца сезона обеспечив себе выход в высший футбольный дивизион страны. В 32 матчах команда победила 19 раз, 11 раз сыграла вничью и дважды проиграла, напоминает Коммерсант.

Теги: фк урал, премьер-лига


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