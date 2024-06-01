Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище.

Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

Артистка похоронена в аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища, ее могила расположена около мест погребения народной артистки РФ Нины Руслановой, народного артиста СССР Николая Сличенко.

Последние годы о состоянии Заворотнюк ее окружение ничего не сообщало. Она перестала появляться на публике в 2019-м году – почти сразу после рождения дочери Милы. Мила стала третьим ребенком Заворотнюк – она родилась в браке актрисы с фигуристом Петром Чернышевым. В предыдущих браках у Анастасии родились дочь Анна и сын Майкл.

Актриса боролась с опухолью головного мозга - глиобластомой. Врачи частной клиники, где лечилась Анастасия Заворотнюк, в последнее время не брали денег с семьи пациентки – в знак уважения и любви к актрисе. Близкие перепробовали все методы лечения глиобластомы головного мозга, звезде сделали две операции.

Также семья решилась на экспериментальный метод — пациентке изготовили индивидуальную вакцину на основе её раковых клеток, чтобы иммунная система начала атаковать опухоль. Клетки опухоли Анастасии сдавали и в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта в Москве, ученые пытались подобрать вирусы, которые могут разрушить злокачественное образование. Все эти способы, по словам медиков, действительно сначала работали — Анастасии удалось значительно продлить жизнь при таком диагнозе. Ситуация ухудшилась полгода назад — актриса начала угасать на глазах.

Широкую популярность Заворотнюк принесла роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". В середине нулевых была ведущей популярных шоу по фигурному катанию на Первом канале. Заворотнюк родом из Астрахани, там она училась в школе и педагогическом институте, но последний не окончила, а поступила в Школу-студию МХАТ, после окончания которой служила в театре Олега Табакова.