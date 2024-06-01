Потерпевшими в деле о теракте в "Крокусе" стали больше 1700 человек

В деле о теракте в "Крокус сити холле" - больше 1700 потерпевших. Такие сведения содержатся в материалах дела, содержащихся в судебной картотеке.

В тексте постановления суда в отношении четырех обвиняемых говорится, что в качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. По делу о теракте арестованы 11 человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.