01 Июня 2024
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Политика Камчатский край
Фото: Supaporn Manbunsom / EyeEm / Getty Images

Министр здравоохранения попал в лобовое ДТП на Камчатке, он в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Камчатки пострадал в лобовом ДТП на встречке. Как сообщает пресс-служба правительства края, кроме министра Александра Гашкова пострадали еще два человека, СМИ добавляют, что еще один человек погиб.

Пострадавшие доставлены в краевую больницу, отмечается, что министр в тяжелом состоянии, у него перелом рёбер и костей таза. Водитель служебного автомобиля, в котором находился министр, а также заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов получили незначительные травмы.

Авария произошла на участке автодороги Начики - Кавалерское - Усть-Большерецк, предварительная причина - выезд на встречную полосу. Чиновники находились в рабочей командировке в Усть-Большерецком муниципальном районе для решения вопросов, связанных с лекарственным обеспечением местных жителей, а также для организации установки быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории в посёлке Октябрьский.

По данным краевого управления ГИБДД, 57-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Таун Айс" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "УАЗ Патриот" под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался 53-летний пассажир "Тойоты". Телесные повреждения получили водитель и 75-летний пассажир автомобиля "Тойота Таун Айс". В автомобиле "УАЗ Патриот" телесные повреждения получили водитель, 11-летний ребенок и 43-летний и 38-летний пассажиры. В какой машине находились чиновники, не указано.

Теги: дтп, министр здравоохранения, тяжелое состояние


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