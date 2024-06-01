Тюменская дума уволила Руслана Кухарука, главой Тюмени временно стал Петр Вагин

Городская дума Тюмени на сегодняшнем внеочередном заседании уволила мэра Руслана Кухарука и назначила нового главу города. Напомним, Кухарук в статусе врио возглавил Ханты-Мансийский автономный округ после отставки губернатора Натальи Комаровой, которая провела на своем посту 14 лет.

Дума собралась сегодня на внеочередное заседание в 11.00, заседание транслировалось на сайте думы. Первым вопросом была отставка Кухарука. Депутаты выступили с прощальными и напутственными речами, после чего единогласным решением всех 30 присутствующих депутатов полномочия Кухарука были досрочно прекращены, а обязанность по их исполнению переложена на заместителя мэра Петра Вагина. Он будет главой города, пока дума Тюмени не выберет постоянного градоначальника.

Далее взял слово губернатор Тюменской области Александр Моор, который отметил, какое высокое доверие оказал Кухаруку президент России Владимир Путин. "Это высокая оценка ваших достижений на посту мэра Тюмени и это высокая оценка ваших личных качеств, которые пригодятся вам на уже новом управленческом уровне", - сказал Моор. Губернатор перечислил успехи команды Кухарука на муниципальном уровне. Он также назвал Кухарука успешным выпускником тюменской управленческой школы, основные качества которой, по мнению губернатора, мудрость и преемственность. Отметил губернатор и продолжение программы "Сотрудничество", которая связывает регионы тюменской матрешки и их глав особым доверием. Завершая выступление, губернатор вручил новоиспеченному коллеге почетную грамоту.

Слово взял Кухарук, он поблагодарил депутатов за сотрудничество, назвав управленческую команду Тюмени - лучшей в России. Бывший мэр похвалил тюменский бизнес за любовь к городу. Также он отметил активных горожан, которые участвуют в развитии Тюмени.

Дума объявила конкурс по отбору кандидатур на пост главы Тюмени. Решение будет принимать конкурсная комиссия в количестве 16 человек. Половину составят депутаты думы, вторую половину жюри назначит губернатор Тюменской области. Главу города изберут по результату этого конкурса на заседании думы Тюмени 27 июня 2024 года.