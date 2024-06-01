Могут доставлять грузы, эвакуировать раненых или уничтожать противника. Ростех испытывает два наземных дрона

Роботы-камикадзе, созданные Ростехом, проходят испытания, в том числе в зоне СВО.

Коммерсант сообщает, что речь идет о многофункциональных роботизированных комплексах "Депеша" и "Багги". Их разработал холдинг "Высокоточные комплексы".

"Депеша" может нести 150кг груза, "Багги" - 250 кг. Они могут доставлять провизию, боеприпасы, топливо, эвакуировать раненых, могут минировать или разминировать местность. Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели.

"Депеша", которую производитель называет "первым в мире наземным FPV-дроном-камикадзе", реализован на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У "Багги" — колесная платформа, он управляется с помощью джойстика и планшета.