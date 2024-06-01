Восстановлено движение поездов по Транссибу после схода вагонов в Амурской области

Восстановлено движение по Транссибу в Приамурье, прерванное в результате схода с рельсов вагонов грузового поезда. Накануне на перегоне Ледяная - Селеткан 27 вагонов, груженых углем, сошли с путей, повредив железнодорожное полотно. При аварии произошло возгорание сухой травы и угля, огонь перекинулся на лесной массив, сообщили в МЧС Амурской области. Возгорание удалось оперативно потушить.

Железнодорожники восстановили более 200 метров одного и около 200 метров соседнего пути, поврежденных в результате схода. В работах были задействованы более 300 человек, восстановительные поезда, путевые машинные станции, а также другая специализированная техника, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги РЖД..

Отправлены по маршрутам задержанные в результате схода пассажирские поезда:

№ 317 Благовещенск – Нижний Бестях,

№ 391 Благовещенск – Чита,

№ 1 Владивосток – Москва,

№ 2 Москва – Владивосток,

№ 82 Тында – Благовещенск.

Максимальное время задержки составило 8 часов.

Пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.