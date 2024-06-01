01 Июня 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Вопросы обеспечения правопорядка рассмотрели на координационном совещании в Астраханской области

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. На нём обсудили вопросы пресечения правонарушений в сфере ЖКХ, пожарной безопасности на объектах культурного значения и заброшенных зданиях, профилактику киберпреступлений.

Как доложил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Олег Антипов, за прошедшие месяцы 2024 года в сфере ЖКХ выявлено 13 экономических преступлений, все они отнесены к категории тяжких и особо тяжких. Половина из этих преступлений – коррупционные. Установлена причастность к совершению преступлений одного должностного лица, а также трёх представителей бизнеса. Наиболее подверженными преступным посягательствам являются сферы капитального ремонта многоквартирных домов, освоения бюджетных средств, управления многоквартирными домами.

Губернатор отметил, что в Астраханскую область привлекаются многомиллиардные средства, в том числе по нацпроекту «Жильё и городская среда» и на восстановление коммунальной инфраструктуры. Поэтому крайне важно строго следить за их целевым использованием.

«Главам муниципалитетов отдельное поручение: организовать взаимодействие с правоохранительными органами на предмет пресечения деятельности недобросовестных подрядчиков. Особенно это касается тех компаний, которые осваивают федеральные и муниципальные бюджетные средства», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Участники заседания рассмотрели вопрос о мерах пожарной безопасности на объектах культурного значения, в том числе ветхих и заброшенных зданиях. Эта проблема очень остро стоит в областном центре. Так, в прошлое воскресенье в Астрахани пожаром уничтожен дом дореволюционной постройки. По информации МЧС, причина пожара – поджог. Идёт следствие.

Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что в 2024 году был ограничен свободный доступ в здания, находящиеся в собственности муниципалитета по ряду адресов в центре города. Также проводятся мероприятия по оборудованию домов и квартир, в которых проживают малообеспеченные многодетные семьи, автономными пожарными извещателями. Идёт постоянная работа с руководителями управляющих компаний, ТСЖ, садовых товариществ по противопожарной профилактике.

Особое внимание глава региона обратил на ситуацию с киберпреступлениями. Несмотря на все принимаемые меры, аферисты по-прежнему под любыми предлогами пытаются обмануть и ограбить доверчивых граждан. По статистике УМВД, только за прошлый год, у астраханцев было дистанционно похищено почти 650 млн рублей, их обманули более 3,5 тысячи раз.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Алексея Набутовского, с начала этого года зафиксировано около 4,9 млн потенциальных атак, из которых порядка 19 тысяч подтвержденные сложные кибератаки.

Мингосуправления в целях профилактики мошенничества в интернете на регулярной основе рассказывает о методиках противодействия киберпреступлениям. Например, «Что делать, когда звонят телефонные мошенники?», «Рекомендации по эффективному распознаванию фишинговых писем», «Как защитить свою электронную почту?», «Как защитить свой аккаунт в соцсетях?».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор поручил усилить работу по информированию граждан через каналы СМИ об уловках кибермошенников.

Также Игорь Бабушкин указал, что в предстоящие три месяца особое внимание всем профильным ведомствам и службам необходимо уделить соблюдению требований безопасности в период летнего отдыха детей.

Теги: игорь бабушкин, обеспечение правопорядка, правонарушения, сфера жкх, кибермошенничество


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