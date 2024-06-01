Игорь Бабушкин вручил награды педагогам — победителям регионального этапа Всероссийских конкурсов профмастерства

Сегодня губернатор Астраханской области вручил почетные грамоты и сертификаты на денежное вознаграждение педагогам — победителям регионального этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства.

«Хочу выразить вам огромную благодарность за тепло и заботу, которые вы вкладываете в своих учеников и воспитанников каждый день. Судьбы наших детей — это и есть судьба России, её будущее, и они в ваших надёжных руках», — сказал губернатор Астраханской области.

Также в рамках торжественного мероприятия Игорь Бабушкин обсудил с преподавателями реализацию проекта «Земский учитель».

Он сообщил, что по инициативе Президента РФ Владимира Путина программа будет продлена до 2030 года. Отбор кандидатов в Астраханской области в этом году завершился, в их числе оказались преподаватели из Тверской, Ульяновской областей, Республики Дагестан и Марий Эл.

Восемь вакансий учителей-предметников в сельских школах уже закрыты.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона также вносит свой вклад и помогает совершенствовать учебный процесс. В Астраханской области строят и ремонтируют школы и детсады, а также обновляют их материально-техническую базу.