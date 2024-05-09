Польский премьер: на Украине есть солдаты НАТО

Как оказалось, на Украине есть солдаты НАТО.

"НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Без помощи НАТО Украина не смогла бы так долго защищаться. Там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров", - приводит РИА Новости слова премьера-министра Польши Дональда Туска, сказанные журналистам.

НАТО хочет формализовать правила оказания военной помощи Украине. Для этого готовится документ, который, предположительно, будет одобрен на саммите альянса в июле. Об основных положениях документа писала итальянская газета Corriere della Sera: управление помощью перейдет от США Брюсселю (штаб-квартире НАТО), восточный фланг альянса будет усилен контингентом в 300 тыс. человек, вводится запрет на отправку солдат альянса на Украину.