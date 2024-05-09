10 Мая 2024
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Фото: Накануне.ru

Лукашенко оценил парад Победы в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поучаствовал в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы. Глава государства в Минске возложил венок к монументу Победы. Для Президента это ежегодная традиция – лично принимать участие в церемонии возложения. После нее Лукашенко поделился впечатлениями от парада Победы в Москве.

"Искренне и абсолютно честно скажу, что так, как они, по духу, по содержанию никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Но и время совсем другое. Вы заметили, насколько тонко они уловили момент и сделали то, что нужно было сегодня сделать?", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Площадь Победы в Минске(2023)|Фото: Накануне.RU

Президент рассказал, что почитал различные комментарии. Мол, на параде не была представлена тяжелая техника. Эти измышления глава государства назвал опусами.

"Что, с линии соприкосновения, с фронта танки надо было снять и на Красную площадь притащить? А еще вдогонку, может, в Беларусь перекинуть и показать? Это никому не нужно. Всегда, начиная с 1941 г. танки и бойцы с Красной площади шли на фронт", - заметил Александр Лукашенко.

Все было тонко, умно, продуманно, в точку.

"Вот именно так, как надо сегодня. Они показали свою мощь. Если кто-то умеет думать и читать, заметили, что в конце они протащили "Ярсы" (стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой) – стратегическое боевое оружие. Кто умеет думать и читать, поняли, что, ребята, давайте жить дружно, а если у кого мозги затуманило, с нами лучше не связываться. Все было так, как должно быть сегодня", - подчеркнул президент.

Глава государства также рассказал, о чем пообщался с Владимиром Путиным после парада.

"У меня такая судьба не очень хорошая: там всегда продолжаются и праздники, и приемы, а я всегда уезжаю. Я собрался, кортеж стоит мой, я подхожу, а он говорит: "Ты куда?" – "Слушай, у меня же еще, кроме этого, в Беларуси". – "Ой, я, - говорит, - забыл. Я очень прошу: передай белорусам от россиян, от меня самые теплые поздравления с нашим общим праздником".

Владимир Путин, Александр Лукашенко(2024)|Фото: kremlin.ru / Константин Завражин

Теги: Александр Лукашенко, Минск, торжества, День Победы


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