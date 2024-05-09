В Америке заявили, что сделка по прекращению огня распространяется на весь сектор Газа

Обсуждаемая сделка по прекращению огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС распространяется на весь сектор Газа, включая город Рафах.

Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 10 мая, может проголосовать по проекту резолюции, которая предоставляет Палестине статус полноправного члена организации, сообщает Reuters. Проект резолюции предоставит представитель Палестины с обращением к Совету безопасности ООН поддержать документ. В случае положительного решения Палестина получит статус и голос в ООН как у других стран.