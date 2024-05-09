«Воздух дрожал от рукопожатий»: на самом большом экране Екатеринбурга запустили проект «Письма победы»

В Екатеринбурге на самом большом медиаэкране города запустили проект «Письма Победы».

В течение дня на пятиэтажном фасаде Академии единоборств РМК можно будет прочитать выдержки из писем фронтовиков, которые они отправляли своим родным весной 1945 года.

«В немецком городе поднялось ликование, не немцев только, а ликование победителей. Воздух дрожал от рукопожатий, громкого победного русского “Ура!”», — писала 9 мая 1945 года Евдокия Лойко своим родным. Евдокия Петровна поступила в ряды советской армии в сентябре 1943 года и успела побыть автодиспетчером, связисткой, санитаркой, просто солдатом. Победу встретила на Одере, в Германии.

Это одна из десятков миллионов личных историй, которые можно прочувствовать, прожить, читая проникновенные письма этого важного для всей нашей страны дня.

На фасаде Академии единоборств РМК можно будет прочитать строки из сорока писем, которые сейчас хранятся в государственных и семейных архивах.